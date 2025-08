Darío Osorio anotó un golazo en sufrida clasificación del Midtjylland en la Europa League

En su cuarto partido de la temporada, Darío Osorio se matriculó con un golazo para la sufrida victoria por 2-1 del Midtjylland sobre Hibernian de Escocía en calidad de forastero, resultado que le permitió al equipo del chileno imponerse por global de 3-2 y avanzar a la tercera ronda clasificatoria de la UEFA Europa League.

A diferencia de lo acontecido en el cruce de ida donde apenas entró en juego y fue reemplazado en la segunda mitad, el atacante estuvo mucho más participativo en el cuadro danés.

De hecho, el oriundo de Hijuelas tuvo la primera ocasión clara de su equipo a los ocho minutos, pero se encontró con las manos seguras del portero. El nacional lo volvió a intentar en los 23' y la pelota se marchó muy cerca del horizontal.

No conforme con lo anterior, el formado en Universidad de Chile también entregó habilitaciones a Lee Han-Beom (25') y Aral Simsir (36'), quienes coquetearon con la apertura de la cuenta, mientras que el local solo generaba acciones de riesgo esporádicas.

En el inicio del complemento, Franculino Djú puso por delante a la visita, pero el VAR apagó rápidamente el grito de gol (52'). Pese a esto, los "lobos" siguieron intentando y en los 72', el seleccionado criollo probó nuevamente y repitió sobre el final (87'), aunque sin éxito en ambos casos.

Sin embargo, el excanterano de la U (93') tuvo su revancha en el arranque del tiempo suplementario y tras recibir un pase de Denil Castillo, sacó un potente zurdazo desde media distancia para marcar lo que hasta ese momento era el 1-0.

No obstante la ventaja no fue eterna para los pupilos de Thomas Thomasberg, quienes no supieron administrar la ventaja y permitieron el empate de Rocky Bashiri (105'). Y para el último periodo de adición,el técnico optó por sustituir a Osorio.

Y cuando todo parecía indicar que la llave se definiría mediante lanzamientos penales, Junior Brumado se lució con una tijera para sentenciar la serie (118') y firmar la clasificación del Midtjylland, que en la próxima fase medirá fuerzas con el Fredrikstad de Noruega.

VIDEO:

(Video: @euro2024gd28969)

