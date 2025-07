Alan Saldivia se defiende de la polémica jugada que protagonizó ante O'Higgins: "Lo toco un poco"

El defensa de Colo-Colo, Alan Saldivia, estuvo en el centro de la polémica en los últimos días por la patada en el rostro que le propinó a Rodrigo Godoy, delantero de O'Higgins, jugada por la cual el árbitro Nicolás Gamboa no fue llamado al VAR y solo la sancionó con tarjeta amarilla.

Poco después, la Comisión de Árbitros analizó la jugada en un video explicativo y aseguró que el zaguero debió ser expulsado, visión que el aludido no compartió y manifestó su visión esta tarde en conferencia de prensa.

Sobre la jugada en cuestión, el uruguayo detalló que "yo salto a buscar la pelota, nunca veo al jugador en verdad. Si te fijas, yo siempre miro a la pelota, y al saltar los pies se mueven, y se mueven para todos lados, y ahí lo toco un poco".

"En el momento sentí que era más grave, después la vi bien, y sentí que, igualmente, nunca fui con intención para pegarle, porque voy a la pelota, nunca intenté pegarle al jugador o lastimarlo así", sumó el central, quien aseguró que "fue una jugada de mala suerte".

Por otra parte, el charrúa se refirió al estado de Brayan Cortés en medio de su dilatado fichaje en Peñarol. "No he conversado, no lo he visto tampoco. Recién vengo llegando al entrenamiento y vengo acá con ustedes. Con respecto al tema futbolístico, creo que Brayan está bien, yo lo veo bien, entrena bien. No se le han dado quizá las cosas como todos queremos, pero él entrena bien", indicó.

Con respecto a la eventual salida del arquero del equipo albo, el oriental remarcó que "lo tiene que ver él con el representante, él tiene que ver con Aníbal Mosa (presidente de Blanco y Negro), sus deseos, también tiene familia, así que tiene que ver todo eso con temas personales, qué siente, qué ve. Así que nada, si es para mejor, que le vaya bien y si no, también con nosotros está muy bien. Lo mejor para él, y que lo que él quiera será lo mejor nomás".

