Zaldivia aborda la denuncia contra Correa por gesto obsceno y el cruce entre Aránguiz y Gago en el Superclásico

A pesar de que ya han pasado tres días desde que Colo-Colo derrotó por 2-1 a Universidad de Chile en el Estadio Nacional, el Superclásico sigue siendo tema por el obsceno gesto de Javier Correa, autor del gol, del triunfo del "Cacique".

De hecho, el martes se dio a conocer que el cuadro azul denunció al delantero argentino, por lo que arriesga una sanción por parte del Tribunal de Disciplina de la ANFP.

Uno que se refirió a esta situación fue el defensa Matías Zaldivia, quien manifestó que "son cosas de todos los partidos. En estos hay más cámaras, pero pasa todos los partidos y queda en la cancha. No sabía de la denuncia. Son cosas que pasan dentro del partido, es parte del folcklore del fútbol".

"Pasa por la educación de cada uno y se tendrán las medidas que se tengan que tomar, cada uno se hace responsable por lo que hace. Incitar a la violencia siempre es repudiable, pero pasa por cada uno, el respeto a la profesión y a la gente. Creo que esas cosas están de más, ganaron el partido, pero pasa por cada uno", añadió.

Sobre el cruce entre Charles Aránguiz y el técnico Fernando Gago durante el Superclásico, sostuvo: "En el partido no lo vi, pero son conversaciones normales de un técnico con cualquiera de nosotros. Si te soy sincero, no pasó nada raro más allá de que le preguntaron cómo estaba. Las decisiones son técnicas, pero no hubo un problema ni lo hay hoy día. Son cosas normales".

Respecto a la visita de este domingo a Universidad de Concepción, por la 21° fecha de la Liga de Primera, el defensor anticipó: "La cancha va a ser un factor importante, va a estar muy pesada por la lluvia y eso hace que los partidos sean distintos, pero estamos trabajando muy bien, tenemos que ganar los tres puntos para volver a posicionarnos".

Por último, Zaldivia le entregó su respaldo a los criticados refuerzos como Octavio Rivero y Juan Martín Lucero: "Son dos jugadores de enorme jerarquía. A Octavio le tocó lesionarse en el primer partido en Perú, pero está trabajando muy bien, recuperándose de la mejor manera. Lleva un tiempo ponerse a punto físicamente, pero ya está trabajando con nosotros. Su jerarquía nos va a venir muy bien. Y al 'Gato' (Lucero) lo veo trabajando de la misma manera todos los días, al 100% para mejorar. Después si la pelota entra o no es parte del fútbol".

PURANOTICIA