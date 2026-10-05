Emiliano Vecchio reveló que la Garra Blanca quiso "matar" a un jugador de Colo-Colo: "Lo estaban esperando"

Después de brillar en Unión Española, Emiliano Vecchio arribó en 2013 a Colo-Colo en un periodo bastante difícil donde los resultados no eran de los mejores.

Por eso, la relación del equipo con la Garra Blanca tampoco era buena y el volante argentino, actualmente en un club amateur de su país como es Somisa San Nicolás, reveló un duro episodio con los fanáticos.

"La Garra Blanca es muy picante. Cuando llego a Colo-Colo, en el primer semestre creo que fue el peor equipo que jugué; de plantel. Éramos un desastre. ¿Cómo podemos ser tan malos? Perdíamos todos los partidos; no, mal", comenzó diciendo el mediocampista en una entrevista a Sistema Joaco Santos.

"Llegamos de un viaje y bajamos, estaba la Garra Blanca y estaba esperando a un compañero. Me acuerdo. Un compañero más bueno, no sabes lo bueno que era, más buena gente y lo querían matar, pero literal. O sea, lo estaban esperando para pegarle. Imagina llegar a ese punto", añadió.

Después, sin revelar la identidad del afectado, Vecchio aseguró que la situación comenzó a calmarse cuando el conjunto de Macul comenzó a repuntar hasta que en 2014 conquistó la estrella número 30: "Entre todos ahí pudimos hablar y después el loco la revirtió porque el otro semestre empezamos a andar mejor, salimos campeón y la fue revirtiendo. Pero a él sí, le cayeron encima y son bastante picantes".

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