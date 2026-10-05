Marcelo Díaz confesó uno de sus deseos más personales: "Ojalá que mis cenizas sean tiradas en el estadio de la U"

Marcelo Díaz está viviendo sus últimos momentos como futbolista profesional, pues el capitán de Universidad de Chile anunció en agosto pasado que colgará los botines al término de esta temporada.

Y en su recta final como jugador activo, el bicampeón de América con la Roja reiteró su amor por el cuadro azul al revelar un gran deseo relacionado con un futuro estadio del conjunto estudiantil.

"Si tienes que morir, te tienes que morir dentro de la cancha. Yo soy de esos huevones. Yo sería el huevón más feliz si muero adentro de la cancha defendiendo a la U. El huevón más feliz, en serio", comenzó diciendo "Carepato" en el podcast Metamos Bulla.

"Y mis cenizas, que sean tiradas en el estadio de la U. Así de chuncho soy. (Mis cenizas) van a ser guardadas y van a estar en el estadio de la U, Dios quiera", agregó el experimentado mediocampista.

Además, Díaz añadió: "Estar viviendo los últimos meses es súper especial. Es fantástico, de verdad, es muy emocional. Pero sepan que de acá no me voy a ir. Uno de mis grandes anhelos es volver a la galería. Voy a seguir permaneciendo, ojalá, muchos años en el club. Voy a morir siendo hincha de la U y yo ya les dije: Ojalá que mis cenizas las tiren al estadio de la U. Y lo que me queda, a disfrutar, a pasarlo bien, a sentirse orgulloso".

PURANOTICIA