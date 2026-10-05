Gago no pierde la fe en la U pese a la distancia con Colo-Colo: "Mientras haya chances matemáticas, vamos a lucharlo"

El director técnico de Universidad de Chile, Fernando Gago, nuevamente se refirió a la distancia de 12 puntos que los separa con Colo-Colo, actual líder de la Liga de Primera.

A pesar de la diferencia en las unidades, el argentino no pierde la fe. “Hasta que tenga chances matemáticas, voy a seguir pensando siempre que se puede. Es mi forma de entender el deporte, de competir, y vamos a seguir insistiendo en el mismo camino".

Añadió que "tenemos la mente clara de competir y ganar todos los partidos, mientras haya chances matemáticas vamos a lucharlo”.

Además, el entrenador valoró la semana de trabajo del plantel, pensando en el partido por los cuartos de final de Copa Chile ante Deportes Antofagasta.

“Creímos que lo mejor era sumar estos seis, siete entrenamientos, donde trabajamos fuerte, sabiendo que tenemos dos compromisos seguidos con un viaje de por medio y menos descanso esta semana. Es llegar lo mejor posible a cada partido”, explicó.

Respecto al choque con el elenco de la Primera B, dijo que “todos los partidos son muy importantes, independiente de cómo llega cada uno. Jugar ante un elenco de otra categoría no significa absolutamente nada, hay un compromiso que tiene que ser total en cómo se afronta esta clasificación. Es un equipo que viene trabajando, bien en victorias. Tenemos que afrontarlo como la posibilidad de ir a semifinales, implica un nivel de tensión y compromiso importante de nuestro lado”.

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