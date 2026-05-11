"Yo quería seguir...": Iván Román tuvo agridulce regreso a la titularidad en Atlético Mineiro

La mala fortuna persigue a Iván Román en Brasil. El defensa chileno había regresado a la titularidad en Atlético Mineiro, en el duelo que terminó con empate a 1 frente al Botafogo por el Brasileirao tras dos cotejos sin ver acción, pero no pudo completar el partido.

Cuando el reloj marcaba los 68 minutos, el zaguero nacional debió abandonar el terreno de juego. La causa fue un golpe que le generó diversas molestias y que forzó su reemplazo, a pesar de los evidentes deseos del futbolista por mantenerse en la cancha.

La frustración del ex Palestino quedó en evidencia al momento de enterarse de la sustitución. Visiblemente indignado, el jugador arrojó una botella contra el piso mientras se dirigía hacia el banco de suplentes.

Una vez finalizado el encuentro, el propio Román abordó la situación y explicó su salida: "Obviamente yo quería seguir, pero tomaron la decisión de que entrara un compañero que estaba al 100%, que era lo más importante para el equipo. Siempre hay que poner por delante al equipo".

Asimismo, el defensor se refirió a lo que han sido sus últimas semanas defendiendo la camiseta del Atlético Mineiro, detallando su postura ante la falta de minutos: "No me estaba tocando jugar, pero son decisiones técnicas, yo las respeto. Lo único que tenía que hacer era estar preparado y seguir entrenando. Ahora se dio que estaba un jugador expulsado; me llegó la oportunidad y lo que tengo que hacer es aprovecharla".

(Imagen: @Atletico)

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