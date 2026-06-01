Lucas Romero no va al Mundial: Volante de la U quedó fuera de la convocatoria definitiva de Paraguay

Malas noticias para Universidad de Chile y Lucas Romero. El volante paraguayo se quedó sin Mundial 2026, por lo que el cuadro azul perdió un millonario bono.

El técnico del combinado guaraní, Gustavo Alfaro, presentó la nómina definitiva de la Albirroja para la cita planetaria, donde no aparece el mediocampista del conjunto estudiantil.

La falta de continuidad en el elenco universitario, donde actualmente no es considerado por Fernando Gago, le pasó la cuenta al jugador, quien arribó a la U a principios de temporada como refuerzo, pero donde apenas ha sumado 276 minutos distribuidos en cinco partidos.

Además, la ausencia de Romero en la convocatoria para el Mundial golpea a la dirigencia de Azul Azul, debido a que si hubiese participado, la concesionaria habría recibido un importante ingreso económico por compensación a los clubes por ceder jugadores a la Copa del Mundo.

En ese sentido, la U hubiese recibido 11 mil dólares por cada día que el jugador permaneciera disputando la cita planetaria.

(Imagen: Prensa Universidad de Chile)

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