Malas noticias para Omar Carabalí: arquero de O'Higgins quedó fuera de la nómina de Ecuador para el Mundial

Omar Carabalí se ilusionaba con poder decir presente en el Mundial 2026 que se desarrollará en Estados Unidos, México y Canadá, pues el portero de O'Higgins de Rancagua, y con pasado en las selecciones menores de Chile, estaba en la prenómina de Ecuador.

Sin embargo, este lunes se esfumó su sueño. Es que en las últimas horas, el técnico del combinado tricolor, Sebastián Beccacece, confirmó la lista final, donde quedó fuera el golero.

En la convocatoria definitiva, el estratego incluyó a figuras como Willian Pacho, campeón de la Champions League con el Paris Saint-Germain, además del lateral Piero Hincapié, el volante Moisés Caicedo y el experimentado atacante Enner Valencia, quien disputará su tercera Copa del Mundo.

Consignar que Carabalí, nacido en Guayaquil, incluso pidió autorización a la FIFA para cambiar su nacionalidad para intentar disputar la Copa del Mundo junto a Ecuador, lo cual fue aceptado por el ente rector.

Los arqueros convocados en la lista final son Hernán Galíndez, exmeta de Universidad de Chile y que actualmente milta en Huracán de Argentina; Gonzalo Valle, de la Liga Deportiva Universitaria; y Moisés Ramírez, del Kifisia de Grecia.

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