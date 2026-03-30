"Yo no eliminé nada": Fernando Gago desmintió vetos alimentarios al plantel de la U. de Chile

En la antesala del partido frente a Audax Italiano, válido por la tercera jornada de la Copa de la Liga, el entrenador de Universidad de Chile, Fernando Gago, abordó la actualidad del equipo y aprovechó de disipar las especulaciones sobre supuestas restricciones estrictas en la dieta de sus dirigidos.

El estratega trasandino fue enfático al negar que hubiese prohibido ciertos productos que circulaban en la prensa como bebidas gaseosas o mantequilla. "Ya no se comía en este club eso (bebidas y mantequilla). Te pasaron mal la información. Lo vuelvo a repetir: la exigencia del futbolista de hoy es máxima. Independientemente de lo que se pueda decir o no, yo no eliminé nada", aclaró el técnico durante la rueda de prensa.

El director técnico profundizó en la estructura interna del cuadro laico, destacando que el rigor profesional ya estaba instaurado antes de su arribo. Según explicó el DT, "eso ya no se comía en este club, es un plantel profesional, donde hay nutricionistas, donde hay médicos. Entonces, el desayuno y el almuerzo ya eran obligatorios en el club".

Para el otrora volante, mantener un estado óptimo no es una imposición extraordinaria, sino una base fundamental del deporte de élite actual. En ese sentido, subrayó que "son cosas normales del fútbol que estén todos en la mejor disposición física y sicológicamente. El rendimiento de jugar cada tres o cuatro días tiene una necesidad del cuerpo de estar en las mejores condiciones".

Sobre el trabajo semanal, el argentino se mostró satisfecho con la evolución del grupo, pese a tener que lidiar con jugadores lesionados y seleccionados. Manifestó que "las conclusiones que hemos sacado durante toda esta semana de trabajo han sido muy buenas. Comienzo a trabajar en lo conceptual con el equipo a pesar de las bajas y los seleccionados. Los he visto muy bien desde la intensidad y el trabajo. Vamos a llegar en buenas condiciones al partido".

El DT también se refirió a la recuperación de los futbolistas que han estado al margen, señalando que "el equipo tuvo un muy buen nivel de intensidad después del primer partido. Siempre hay un margen de mejora. Con respecto a los lesionados, que han estado fuera, vamos a tratar que agarren ese ritmo de competencia".

Finalmente, de cara al choque con el conjunto itálico, Gago recalcó que su mentalidad es encarar cada desafío con la máxima relevancia. "En cada competición de juego hay que dar el máximo. Nosotros tenemos un partido mañana y es una final más. Cada partido que venga será una final tratando de construir una idea de juego donde los futbolistas se sientan cómodos y el hincha representado", concluyó.

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