Yanara Aedo expone escaso apoyo al fútbol femenino tras derrota de Chile ante Colombia: "Esperamos que eso cambie"

Sin margen de error en su camino hacia el Mundial de Brasil 2027 quedó la escuadra adiestrada por Luis Mena. Esto, luego de que la Selección chilena femenina sufriera un traspié al ser derrotada por 2-0 en su visita a Colombia, en un duelo disputado en la ciudad de Cali.

Frente a este doloroso resultado, quien decidió alzar la voz para evidenciar su molestia fue Yanara Aedo. La atacante aprovechó la instancia para emitir un potente reclamo respecto al escaso apoyo que ha recibido el balompié femenil de nuestro país durante los últimos años.

Para ilustrar esta situación, la artillera recalcó: "En 2018 la Copa América fue en Chile y cuando las competencias internacionales se hacen en tu país, obviamente tienen más atención. Nosotras fuimos al repechaje del último Mundial, perdimos contra Haití y, al no clasificar, el apoyo de clubes y de empresas va un poco para atrás. Esperamos que eso cambie".

En esa misma línea, la actual jugadora de Colo-Colo profundizó sobre las condiciones laborales de la actividad local. Al respecto, afirmó que "por suerte, el fútbol femenino en Chile se está profesionalizando. Es un torneo de 11 meses y los clubes tienen contratos para todas las jugadoras, pero el contrato no tiene un salario mínimo que te permita dedicarte 100% al fútbol".

Al cierre de sus declaraciones, Aedo enfatizó un mensaje sobre el futuro del combinado nacional, subrayando que "Chile tiene una generación de jugadoras que quieren venir con fuerza y esperamos que las apoyen".

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