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Árbitro chileno Cristián Garay debutará en el Mundial en el duelo Canadá vs. Qatar

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El juez nacional impartirá justicia este jueves 18 de junio en Vancouver por el Grupo B. Garay liderará una terna completamente chilena junto a los asistentes José Retamal y Miguel Rocha en su estreno mundialista.

Árbitro chileno Cristián Garay debutará en el Mundial en el duelo Canadá vs. Qatar
Lunes 15 de junio de 2026 10:51
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Aunque la selección chilena no logró clasificar al Mundial 2026, Chile sí tendrá representación en la máxima cita del fútbol a través del arbitraje, gracias a la presencia del juez nacional Cristián Garay.

Este lunes, la FIFA confirmó el primer partido que dirigirá el árbitro chileno en el torneo que se disputa en Estados Unidos, México y Canadá.

Garay fue designado para impartir justicia en el encuentro entre Canadá y Qatar, correspondiente a la segunda fecha del Grupo B, compromiso que se disputará el jueves 18 de junio en el estadio BC Place de Vancouver, Canadá, a partir de las 18:00 horas de Chile.

El árbitro nacional estará acompañado por sus compatriotas José Retamal y Miguel Rocha, quienes ejercerán como asistentes y también tendrán su estreno en esta edición de la Copa del Mundo.

Actualmente, Canadá y Qatar suman un punto cada uno, al igual que Suiza y Bosnia, selecciones que completan el Grupo B.

De esta manera, Cristián Garay y su equipo arbitral llevarán la representación chilena a la cita planetaria, pese a la ausencia de la Roja en el certamen.

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