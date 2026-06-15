Árbitro chileno Cristián Garay debutará en el Mundial en el duelo Canadá vs. Qatar

Aunque la selección chilena no logró clasificar al Mundial 2026, Chile sí tendrá representación en la máxima cita del fútbol a través del arbitraje, gracias a la presencia del juez nacional Cristián Garay.

Este lunes, la FIFA confirmó el primer partido que dirigirá el árbitro chileno en el torneo que se disputa en Estados Unidos, México y Canadá.

Garay fue designado para impartir justicia en el encuentro entre Canadá y Qatar, correspondiente a la segunda fecha del Grupo B, compromiso que se disputará el jueves 18 de junio en el estadio BC Place de Vancouver, Canadá, a partir de las 18:00 horas de Chile.

El árbitro nacional estará acompañado por sus compatriotas José Retamal y Miguel Rocha, quienes ejercerán como asistentes y también tendrán su estreno en esta edición de la Copa del Mundo.

Actualmente, Canadá y Qatar suman un punto cada uno, al igual que Suiza y Bosnia, selecciones que completan el Grupo B.

De esta manera, Cristián Garay y su equipo arbitral llevarán la representación chilena a la cita planetaria, pese a la ausencia de la Roja en el certamen.

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