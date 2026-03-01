Williams Alarcón recibe duras críticas tras empate de Boca Juniors

El mediocampista chileno Williams Alarcón vivió una jornada complicada con Boca Juniors, que empató 1-1 ante Gimnasia de Mendoza y sumó su tercera igualdad como local en el torneo de Apertura del fútbol argentino.

El volante nacional fue titular, pero tuvo un desempeño discreto y fue reemplazado en el minuto 53 por Kevin Zenón, momento en que recibió una sonora silbatina por parte de los hinchas en La Bombonera.

Las críticas no se limitaron al público, ya que la prensa argentina cuestionó con dureza su actuación. TyC Sports afirmó que “no hizo absolutamente nada” y lo calificó con nota dos, una de las evaluaciones más bajas del encuentro.

El medio partidario La Número 12 le otorgó nota tres, señalando que el chileno no logra encontrarse en el equipo y que su reemplazante, con menos minutos, mostró un mejor rendimiento.

Planeta Boca Juniors elevó la calificación a cuatro, pero aseguró que fue “otra chance desperdiciada”, subrayando que el jugador salió silbado por todo el estadio tras no aprovechar la titularidad.

Por su parte, Diario Olé observó falencias tácticas, indicando que siguió la marca en el primer gol rival sin poder evitar la anotación y que le costó la posición, al jugar demasiado recostado hacia la derecha.

El empate dejó a Boca bajo cuestionamientos y al chileno en el centro de las críticas, en un escenario que aumenta la presión sobre su rendimiento y su continuidad en el esquema titular.

