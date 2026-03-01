Víctor Dávila explica por qué decidió continuar en el América pese a críticas

El delantero chileno Víctor Dávila abordó su decisión de continuar en el Club América, pese a haber sido uno de los principales candidatos a salir del equipo en medio de cuestionamientos por su rendimiento.

El atacante reconoció que el fútbol se vive con intensidad y que las críticas forman parte del juego, señalando que se ha enfocado en cuidar su fortaleza mental para enfrentar los momentos difíciles.

Dávila admitió que debió trabajar en su cabeza para no caer en la desesperación ni responder impulsivamente a los cuestionamientos, entendiendo que el rendimiento deportivo está marcado por ciclos.

El formado en Huachipato subrayó que el trabajo duro es fundamental para recuperar la confianza, ganarse nuevamente a la afición y reafirmar su lugar dentro del plantel.

En lo que va de la temporada, el delantero ha anotado dos goles, cifras que espera mejorar para consolidarse y responder a las expectativas del club y los hinchas.

Respecto a los abucheos recibidos, el jugador reconoció que fueron inesperados, pero aseguró que su decisión fue enfrentar la situación y no abandonar el desafío.

“Nunca estuvo en mi cabeza escapar”, afirmó Dávila, enfatizando su compromiso con el América y su objetivo de revertir su presente para volver a ser determinante en el equipo.

