Autocrítica en O’Higgins tras dura caída ante Palestino

Un ambiente de autocrítica marcó a O’Higgins tras la derrota por 4-2 frente a Palestino en el estadio Municipal de La Cisterna, resultado que dejó cuestionamientos al rendimiento del equipo alternativo dispuesto por el técnico Lucas Bovaglio.

El entrenador optó por una alineación alternativa tras la exigente clasificación a la tercera ronda de la Copa Libertadores, una decisión que no dio resultados y que evidenció falencias en el funcionamiento colectivo.

El portero Jorge Peña reconoció que el partido representaba una oportunidad para muchos jugadores, admitiendo que no supieron aprovecharla, especialmente tras recibir cuatro goles.

Desde lo personal, el arquero asumió su responsabilidad, señalando que para un guardameta recibir esa cantidad de anotaciones no es aceptable y que no estuvo a la altura del desafío.

El lateral Leandro Díaz también realizó autocrítica, afirmando que el equipo no supo leer el partido en momentos clave, y expresó su esperanza de que la derrota sirva como aprendizaje.

Por su parte, el delantero Thiago Vecino sostuvo que el equipo nunca logró encontrarse en el juego y reconoció el mérito de Palestino, que aprovechó sus oportunidades para quedarse con el triunfo.

Ahora, el conjunto rancagüino deberá enfocarse en el duelo del miércoles ante Deportes Tolima por la Copa Libertadores, con la misión de recomponerse y mostrar una mejor versión en el ámbito internacional.

PURANOTICIA