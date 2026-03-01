Millán y Cabral participan en triunfo de Independiente ante Central Córdoba

Independiente de Avellaneda volvió al triunfo tras dos partidos sin ganar al imponerse por 2-0 sobre Central Córdoba, en un duelo válido por la octava fecha del torneo de Apertura argentino.

El encuentro contó con la presencia de los seleccionados nacionales Lautaro Millán y Luciano Cabral, quienes sumaron minutos en cancha en una jornada positiva para el conjunto de Avellaneda.

Millán, mundialista sub 20 con la Roja en 2025, arrancó como titular pero tuvo una actuación discreta y fue reemplazado en el minuto 55 por Cabral, quien tampoco logró desequilibrar en el mediocampo.

El delantero Maximiliano Gutiérrez, otro chileno del plantel, permaneció en la banca durante todo el compromiso, sin sumar minutos en el encuentro.

Pese a dominar durante largos pasajes del partido, Independiente debió esperar hasta el final para marcar diferencias, con goles de Gabriel Ávalos (89’) e Iván Marcone (90+5’).

La victoria permitió al Rey de Copas ubicarse en el tercer lugar del Grupo A con 13 puntos, quedando a solo dos unidades de los líderes Estudiantes de La Plata y Vélez Sarsfield.

El resultado devuelve confianza al equipo y consolida su presencia en la zona alta, mientras los jugadores chilenos continúan sumando experiencia en el competitivo fútbol argentino.

