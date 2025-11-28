Williams Alarcón estaría en la órbita de un viejo conocido para la próxima temporada

El mediocampista nacional Williams Alarcón, quien ha tenido una deslucida primera temporada en Boca Juniors, podría dar un giro inesperado en su carrera futbolística y retornar a las filas de Huracán, club donde brilló entre 2023 y 2024 antes de fichar por el cuadro xeneize a cambio de 4,9 millones de dólares.

Según información de El Crack Deportivo, el director técnico Diego Martínez estaría a detalles de retornar al Globo para el ciclo 2026 y una de sus prioridades sería el regreso de "Willy", a quien dirigió durante el segundo semestre de 2023.

De acuerdo con el citado medio, si bien el precio de mercado del chileno ronda los cinco millones de euros, el elenco auriazul no vería con malos ojos un préstamo considerando que ha perdido terreno desde la llegada de Claudio Úbeda a la banca.

Sumado todas las competiciones que ha disputado Boca Juniors este 2025, el volante solo ha aportado con una asistencia en 26 partidos, completando un total de 1.059 minutos en cancha.

Con Huracán, en cambio, Alarcón llegó a jugar 54 encuentros con un saldo de cinco goles y siete habilitaciones.

