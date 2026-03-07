Universidad de Chile acumula problemas físicos y pierde a otro jugador por desgarro

Universidad de Chile continúa atravesando un complicado momento deportivo, marcado por resultados irregulares en la Liga de Primera y la reciente eliminación de la Copa Sudamericana.

A estos problemas se suma una serie de lesiones que han afectado al plantel azul, especialmente en la zona ofensiva, donde Octavio Riveros y Juan Manuel Lucero permanecen fuera del equipo por problemas físicos.

Durante las últimas horas se confirmó una nueva baja en el equipo: el defensor venezolano Bianneider Tamayo, quien salió lesionado en el encuentro frente a Palestino por la Copa Sudamericana.

Los exámenes médicos determinaron que el jugador sufrió un desgarro en el psoas, una lesión muscular que dificulta diversos movimientos y requiere un proceso de recuperación cuidadoso.

Debido a esta lesión, Tamayo deberá trabajar junto al cuerpo médico del club para su rehabilitación, iniciando un proceso de recuperación que ya comenzó.

Según las estimaciones preliminares, el defensor estará aproximadamente tres semanas fuera de las canchas, lo que representa una nueva complicación.

