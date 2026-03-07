Coquimbo Unido golpea a Huachipato en Talcahuano y corta su mala racha

Coquimbo Unido logró una importante victoria como visitante al derrotar por 3-1 a Huachipato en el estadio CAP de Talcahuano, en un duelo correspondiente a la sexta fecha de la Liga de Primera.

Ambos equipos llegaban golpeados al encuentro. Huachipato aún intentaba recuperarse de su eliminación en la Copa Libertadores, mientras que el cuadro pirata buscaba dejar atrás dos derrotas consecutivas en el campeonato.

El partido comenzó favorable para la visita, ya que Martín Mundaca abrió el marcador a los 5 minutos, aprovechando una desafortunada acción defensiva del conjunto acerero.

Tras la ventaja inicial, Coquimbo Unido optó por resguardar el resultado, lo que derivó en un primer tiempo con pocas ocasiones claras de gol y escaso brillo ofensivo.

En el complemento, Alejandro Azócar amplió la ventaja a los 72 minutos con un potente remate, lo que prácticamente sentenció el compromiso a favor del cuadro pirata.

Aunque Lionel Altamirano descontó de penal en los minutos finales, el conjunto coquimbano cerró la victoria con un gol de Cristian Zavala en el tiempo agregado, sellando el 3-1 definitivo en Talcahuano.

