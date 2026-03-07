Everton derrota a Deportes Limache en el Estadio Sausalito y toma aire en la tabla

Everton de Viña del Mar consiguió un importante triunfo al derrotar por 1-0 a Deportes Limache en el estadio Sausalito, en un encuentro válido por la sexta fecha de la Liga de Primera.

Durante el primer tiempo el partido fue bastante cerrado, con un Everton replegado que cedió la iniciativa al conjunto limachino, que intentó generar peligro principalmente mediante aproximaciones ofensivas.

La ocasión más clara de la primera etapa llegó a los 31 minutos con un remate de César Pinares, que fue controlado sin mayores problemas por el arquero Ignacio González.

En el segundo tiempo los ruleteros se animaron más en ataque y comenzaron a generar ocasiones de peligro, destacando una oportunidad desperdiciada por Alan Medina a los 59 minutos.

El gol del triunfo llegó a los 66 minutos, cuando Emiliano Ramos ganó línea de fondo y envió un centro que Cristian Palacios conectó en el segundo palo, marcando el único tanto del encuentro.

En los descuentos, Deportes Limache tuvo la oportunidad de empatar mediante un penal ejecutado por Gonzalo Sosa, pero el arquero Ignacio González se convirtió en figura al detener el disparo en el minuto 90+4, sellando la victoria de Everton y dándole un respiro en la tabla de posiciones.

