West Bromwich Albion de la Championship inglesa asoma como posible destino para Ben Brereton

Ben Brereton ya retornó al Southampton a la espera de definir su futuro de cara a la siguiente temporada que se avecina en el fútbol europeo.

Todo indica que el delantero de la Selección chilena nuevamente partirá a préstamo y desde Inglaterra aseguraron que su nuevo destino podría ser el West Bormwich Albion, uno de los principales animadores de la Championship.

Así lo dio a conocer el periodista Scott Mason, quien en el sitio West Brom News confirmó que "Big Ben" está en los planes del club.

"El interés del West Brom por Brereton Díaz no es nuevo; sin embargo, podrían estar a punto de negociar con más jugadores que solo el chileno", comentó.

En caso de concretarse su fichaje, Brereton se convertiría en el segundo chileno en vestir esa camiseta, después de que lo hiciera Gonzalo Jara entre las campañas del 2009 y 2011.

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