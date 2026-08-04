Jaime Pizarro reconoce dificultades para concretar el fichaje de Diego Valdés en Colo-Colo

Al margen de la llegada de Vozinha, quien fue presentado este martes como refuerzo de Colo-Colo, en el "Cacique" sigue resonando el nombre de Diego Valdés, futbolista de Vélez Sarsfield.

Y mientras el entrenador del conjunto argentino, Guillermo Barros Schelotto, se desentiende de los rumores de su posible partida, en el elenco albo reconocen que su fichaje puede ser difícil de concretar.

Así lo hizo saber Jaime Pizarro, director ejectivo de Blanco y Negro, quien indicó que "ir a nombres propios cuando hay jugadores que están con contratos vigentes en clubes, resulta un poco complejo, por lo tanto, una vez que se pueda concretar o materializar alguna alternativa, ahí se dará a conocer tal y como sucedió en esta oportunidad que ustedes ya conocen".

En un plano general del mercado de pases, el "Kaiser" sostuvo que "existe un buen semestre en cuánto al plantel, en resultados y logrando desenvolverse, especialmente los jóvenes. Tenemos este desafío en el torneo y el segundo semestre. Seguiremos en ese camino y si hay alternativas estaremos atentos para tomarlas".

Eso sí, el otrora ministro del Deporte puntualizó que "lo primero es el tema reglamentario. Hay tres cupos y estamos sometidos a la exigencia de los jugadores extranjeros, lo que ha quedado completo con Vozinha, por lo que las otras opciones deben ser nacionales. El tema lo vamos a seguir desarrollando con las posiciones y prioridades establecidas. Una vez que se pueda concretar se dará a conocer".

Sobre la chance de disputar un amistoso con Olimpia de Paraguay por la conmemoración de la Copa Libertadores de 1991, el exvolante y campeón de dicho torneo expresó que "el tema deportivo es prioritario, podemos tener distintas indicaciones, hace tres semanas fuimos a Bogotá, un amistoso con Millonarios, se han extendido propuestas y ahora miramos lo que puede ser la pretemporada 2027. Entonces, va a parecer distintas instancias porque nos permite seguir no solamente en lo deportivo".

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