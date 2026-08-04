Ñublense y Curicó Unido timbraron sus boletos para los octavos de final de la Copa Chile

Ñublense y Curicó Unido timbraron sus boletos para los octavos de final de Copa Chile tras finalizar como puntero y sublíder del Grupo F, respectivamente.

Los chillanejos, que llegaron al último duelo con la tarea lista y aguardando por saber su ubicación en la zona, vencieron por la cuenta mínima a Rangers en el estadio Nelson Oyarzún.

Bastián Muñoz, quien había ingresado en el minuto 84, convirtió el único tanto del compromiso impactando el balón de cabeza en plena área chica cuando se disputaba el tiempo añadido (90+1').

Por su parte, el elenco "tortero" cumplió con su objetivo de asegurar la segunda plaza del grupo gracias a su sólida victoria por 3-1 en condición de visitante frente a Universidad de Concepción.

Los maulinos se impusieron gracias a un doblete de Cristian Bustamante (14' y 61') y una anotación de Mauro Lopes (20'). Y aunque luego sufrieron la expulsión de Bruno Veglio (69'), el "Campanil" solo pudo descontar a través de Adolfo Neira (78').

De esta manera, los "diablos rojos" finalizaron en la primera ubicación con trece puntos, dos por arriba del cuadro albirrojo. Los talquinos, en tanto, terminaron terceros con seis unidades, dejando a la UDEC en el fondo de la tabla con cuatro positivos.

En la ronda de los dieciséis mejores, Ñublense enfrentará a Deportes Puerto Montt, mientras que Curicó Unido se verá las caras con Deportes Concepción.

PURANOTICIA