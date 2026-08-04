Tribunal de Disciplina revoca sanción que le impedía a D. Limache inscribir jugadores para el siguiente mercado de fichajes

Hace casi un mes, el Tribunal de Disciplina de la ANFP le asestó un durísimo golpe a Deportes Limache, sancionándolo con impedirle inscribir jugadores a su plantel para el siguiente mercado de fichajes.

La resolución de la Primera Sala surgió a raíz de una denuncia presentada por la Unidad de Control Financiero (UFC), entidad que acusó al elenco "cervecero" de superar el umbral de 70% de gasto permitido para la conformación del plantel respecto de los ingresos recibidos en las últimas tres temporadas.

No obstante, los tomateros decidieron apelar y para fortuna del combinado de la región de Valparaíso, la Segunda Sala acogió su reclamo y revirtió el castigo.

De acuerdo a radio ADN, el principal argumento del fallo que favoreció al elenco rojinegro fue que la denuncia de la UFC se dio fuera de plazo. Lo insólito de todo esto es que fue por solo un día, lo que bastó para zafar de la pena.

En lo inmediato, Deportes Limache alista los últimos detalles para su duelo de este miércoles ante Deportes Iquique, por la última fecha de la fase de grupos de Copa Chile, con ambos equipos con chances de avanzar a octavos de final.

PURANOTICIA