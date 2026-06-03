Tamayo aborda rumores sobre una salida de la U para regresar a U. Española y respalda a Assadi

El defensa de Universidad de Chile, Bianneider Tamayo, abordó este miércoles en conferencia de prensa los rumores que lo sitúan como posible refuerzo de Unión Española para el segundo semestre, considerando los escasos minutos que ha sumado en la temporada.

Aun cuando no es considerado entre las primeras opciones de la zaga por el entrenador, el central afirmó que "ahora estoy cien por ciento enfocado acá, pensando obviamente en que viene un partido el fin de semana, luego el otro, pero trabajando el día a día para estar ahí y para sumar al equipo desde donde me toca".

En esa misma línea, el venezolano valoró los partidos jugados ante las lesiones que han afectado al equipo. "A veces es de afuera, a veces dentro de la cancha y eso es lo importante. Siempre estar para cuando a mí me necesiten y al igual que el grupo estar siempre para cuando nos necesiten", puntualizó.

Por otra parte, el llanero se refirió a las críticas que ha recibido su compañero, el mediocampista ofensivo Lucas Assadi, quien ha tenido un deslucido desempeño en la actual campaña, contrastando con la imagen que dejó en el segundo semestre del año pasado.

Al respecto, el caribeño subrayó que "pienso de Lucas que es muy bueno, lo considero un crack. Lucas es un trabajador más como todos nosotros, se enfoca en el día a día".

Asimismo, planteó que "no pienso que la presión le juega en contra. Pasa por un momento que hemos pasado todos, pero como equipo lo respaldamos, con cariño, respeto y sabemos que cuando comience a jugar la va a volver a romper, porque es crack".

(Imagen: @udechileoficial)

PURANOTICIA