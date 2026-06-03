Aníbal Mosa se convirtió oficialmente en el máximo controlador de Blanco y Negro: es dueño del 72% de las acciones

Finalmente salió humo blanco tras la Oferta Pública de Adquisición (OPA) que lanzó Aníbal Mosa, presidente de Blanco y Negro, con el objetivo de aumentar su control sobre la concesionaria que administra a Colo-Colo.

De acuerdo al periodista de radio Cooperativa, Rodrigo Gómez, el proceso finalizó este miércoles y con ello, el empresario puertomontino pasó a ser dueño del 72% de las cuotas de la sociedad anónima.

Cabe recordar que antes de la OPA, el mandamás del conjunto popular ya manejaba el 38,8% de los títulos de la SADP del "Cacique".

Además, es importante mencionar que hace unas semanas, Mosa se quedó con siete de los nueve asientos en el directorio de ByN, mientras que los dos restantes pertenecen al Club Social y Deportivo Colo-Colo.

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