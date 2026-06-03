Defensa de Portugal se "sorprende" por la ausencia de Chile en el Mundial y dedica palabras a Arturo Vidal

Faltan tres días para que la Selección chilena dispute el amistoso frente a Portugal en el Estadio Nacional do Jamor, en Oeiras, por la fecha FIFA de este mes de junio.

Y en el combinado luso ya comenzaron a palpitar el cotejo. En ese sentido, Nélson Semedo, lateral que milita en el Fenerbahce de Turquía, destacó a la Roja, pese a que el elenco nacional vive uno de sus peores momentos históricos tras no clasificar al Mundial y terminar el proceso eliminatorio como último de Sudamérica.

"La verdad es que Chile siempre ha tenido buenos equipos y me sorprendió que no clasificaran para el torneo. Esperamos un partido difícil contra un equipo muy intenso. Siempre hay una motivación extra para ganar cuando juegas contra Portugal. Esperamos un buen partido", expresó el jugador.

"Todos conocemos a la selección chilena, sabemos que tienen un muy buen equipo. Sabemos que juegan con intensidad", añadió sobre el elenco criollo.

Pero Semedo también recordó a Arturo Vidal, con quien compartió en el Barcelona y mantuvo un gran lazo: "Tengo mucho que decir sobre Arturo Vidal. Es alguien que me cae muy bien, un poco loco. Como jugador, ya había demostrado lo bueno que era. Como persona, la gente no se da cuenta de lo bueno que es. Le mando mis saludos".

(Imagen: Catherine Steenkeste / Hans Lucas / Hans Lucas via AFP)

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