Wanderers volvió a los triunfos en el Ascenso y tumbó al líder Puerto Montt

En el marco de la sexta fecha de la Liga de Ascenso, Santiago Wanderers no se dejó intimidar por el líder Deportes Puerto Montt y se impuso por un cómodo 2-0 en el estadio de Chinquihue.

La victoria del Decano del fútbol chileno se vio favorecida por la expulsión del futbolista local Ariel Morales (29') tras una infracción sobre Marcos Camarda fuera del área que inicialmente había sido marcada como penal.

De ahí en más todo se hizo más fácil para el cuadro porteño, que abrieron la cuenta en la jugada siguiente con un tiro libre de Leandro Navarro (32') y ampliaron las cifras con un disparo cruzado de Joaquín Silva.

Así, los caturros volvieron al triunfo después de dos fechas y escalaron al quinto puesto con nueve puntos. Por su parte, los delfines cosecharon su segunda derrota consecutiva, pero igualmente se mantuvieron en el primer lugar con doce unidades.

Deportes Puerto Montt tratará de revertir su mala racha el sábado once de abril, cuando visite a Deportes Iquique a partir de las 20 horas. Santiago Wanderers, en tanto, recibirá San Luis al mediodía del domingo doce.

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