Wanderers se queda con los tres puntos en Playa Ancha ante San Luis de Quillota

Parecía, cuando el partido vivía su tramo final, que el empate entre Santiago Wanderers y San Luis quedaba a firme en el estadio Elías Figueroa. Y no dejaba de ser justo porque había sido un tiempo para cada uno: el primero para los wanderinos, y el segundo para los quillotanos.

No sólo eso. A los 65’, Santiago Wanderers había cuasi renunciado a la victoria luego de que Jorge Luna reventara en un poste un penal -mal cobrado por el árbitro Víctor Abarzúa- por lo que lo parecía que iba a prevalecer era al tanto de Sergio Felipe (23’) para los locales, y el de Guillermo Madrigal (27’) para San Luis.

O sea, el 1-1 parecía oleado y sacramentado. Pero no, la historia tenía aún un par de capítulos para ser escritos y, en ellos, el protagonista que celebró fue el cuadro porteño.

Y es que a los 86’ Jorge Luna se reivindicó y con un zurdazo seco, que dejó sin reacción al arquero Nicolás Peranic, puso el 2-1.

Y faltaba más porque en los descuentos, cuando San Luis estaba desesperadamente buscando el empate, vino un contraataque feroz de los porteños que culminó Marcos Camarda con un “sombrerito” ante la salida del portero rival.

Con esta victoria, Santiago Wanderers llegó a los 12 puntos en la tabla de la Liga de Ascenso en tanto que San Luis se quedó con siete unidades.

PURANOTICIA