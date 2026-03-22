Wanderers es Campeón de la Copa Libertadores Sub-20: Histórico triunfo de los porteños en el fútbol sudamericano

Santiago Wanderers escribió una página histórica en el derrotero del fútbol joven nacional: derribó a Flamengo, el gigante continental, y se convirtió en el primer club chileno campeón de América en la categoría Sub 20.

La final de la Copa Libertadores estuvo marcada por la tensión, el despliegue físico y la resiliencia de un equipo que se negó a claudicar. El Decano alcanzó la “Gloria Eterna” en un escenario que parecía adverso, demostrando que la tradición y el orgullo de Valparaíso también se expresan en las nuevas generaciones.

El partido comenzó con cautela, reflejo del nerviosismo propio de una final continental. Ignacio Flores tuvo la primera gran ocasión a los 6’, pero el arquero brasileño respondió con solvencia.



Flamengo, dueño de la posesión, apenas inquietó con un disparo de Ryan Roberto y otro intento de Kaio Nóbrega. Todo parecía encaminado a un duelo cerrado, hasta que en el segundo tiempo la intensidad se disparó. Alan Santos probó al 54’ con un remate que parecía gol seguro, pero Fabiano Avello, con una reacción felina, mantuvo con vida las esperanzas wanderinas.

La resistencia tuvo un quiebre al 66’. Guilherme desbordó por la izquierda, atrajo marcas y cedió el balón al corazón del área, donde Alan Santos apareció libre de marca para definir con un zurdazo rasante. El 1-0 parecía sentenciar la final. Sin embargo, lejos de rendirse, Wanderers respondió con orgullo. Christian Silva intentó sorprender desde media distancia y Flores volvió a rozar el empate, aunque el portero carioca ahogó el grito nacional.

El reloj se transformaba en enemigo, pero la insistencia verde no se detuvo. En el 89’, un remate mordido dejó un rebote servido en el área. Sebastián Vargas, con el olfato de los elegidos, apareció libre de marca y empujó el balón para el 1-1 que desató la locura. Una final que parecía perdida se fue a los penales.

En la definición desde los doce pasos, la historia se selló. Un fallo del Mengao en el primer lanzamiento abrió la puerta a la gloria. Con temple de acero, los dirigidos por el cuerpo técnico wanderino se impusieron en la tanda y cortaron la hegemonía de un Flamengo que buscaba un tricampeonato histórico tras sus títulos en 2024 y 2025.

El júbilo se trasladó de inmediato a Valparaíso. Miles de hinchas, congregados frente a la pantalla gigante en la Plaza Victoria, celebraron entre lágrimas y cánticos el mayor hito del fútbol joven nacional. Wanderers, el Decano, alcanzó la “Gloria Eterna” y dejó grabado su nombre en la historia continental.

PURANOTICIA