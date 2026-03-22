Wanderers consigue un nuevo empate de local en Playa Ancha ante Antofagasta

Fue una jornada vibrante la que se vivió en el estadio Elías Figueroa, en especial en los minutos finales.

Santiago Wanderers y Antofagasta, en verdad, jugaron a la emoción y terminaron empatando 2-2 en el marco de la quinta fecha de la Liga de Ascenso.

El encuentro fue inaugurado en cuanto a emotividad por el tempranero tanto (7’) de Denilson San Martín, un debutante que este mes cumplió los 18 años y que mostró su talento para definir en el área nortina.

Luego de ello, las acciones se emparejaron, pero Antofagasta en el segundo tiempo fue decididamente a dar vuelta el partido y casi lo consigue.

Primero los pumas igualaron a los 76’ con un tanto de Sebastián Leyton quien entró por el segundo palo tras un centro que no pudo interceptar la defensa local.

Luego, a los 86’, pareció que el partido se lo llevaban los dirigidos de Luis Marcoleta cuando el pequeño volante Diego Rojas sentenció con un zurdazo el 2-1 luego de un mal despeje.

Pero no. No se sentenció ahí el resultado porque a los 91’ Marcos Camarda recogió un rebote y con potente remate de zurda estableció el 2-2 definitivo que clausuró un emotivo mediodía de fútbol en Valparaíso.

PURANOTICIA