Wanderers cedió la punta del Ascenso tras un deslucido empate con Rangers

Santiago Wanderers sumó esta tarde de domingo un deslucido empate a cero ante Rangers en el estadio Lucio Fariña Fernández, resultado que le costó al Decano su lugar en la cima de la Liga de Ascenso junto a Deportes Copiapó.

Aunque el conjunto caturro manejó los hilos del encuentro, tuvo problemas para penetrar en la ordenada zaga del cuadro talquino, que en la media hora de partido tuvo una oportunidad inmejorable para abrir la cuenta en un penal desperdiciado por Isaac Díaz.

Entre el final de la primera fracción y el complemento, el elenco que adiestra Domingo Sorace tuvo un gran número de ocasiones de gol (44', 46', 58' y 87), pero no pudo materializar ninguna de ellas y tampoco aprovechó la expulsión de un rival en los descuentos (90+1').

Con esta amarga igualdad, los porteños quedó en el segundo puesto con 38 puntos, dos menos que el León de Atacama. La escuadra piducana, en cambio, se posicionó en el noveno lugar con 28 unidades.

El próximo sábado, Santiago Wanderers visitará a San Luis de Quillota a partir de las 12:30 horas. En paralelo, Rangers se verá las caras con Universidad de Concepción.

