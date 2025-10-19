Wanderers cae en Curicó y comienza a poner en riesgo opción de subir a Primera

Una dura derrota sufrió el cuadro porteño la tarde de este sábado en la Región del Maule hasta donde llegó para enfrentar a un complicado Curicó Unido que logró quedarse con los tres puntos y así tomar un respiro en la lucha por evitar el descenso y alejarse a cuatro puntos de la zona crítica.

Por su parte los caturros comienzan a poner en riesgo su opción de subir a Primera. El compromiso, disputado en el Estadio Municipal de Molina, fue intenso desde el inicio, pero con escasas llegadas claras durante la primera mitad.

Ambos equipos mostraron un juego cerrado, con cautela táctica y pocas ideas ofensivas. Curicó necesitaba imperiosamente ganar para salir de la parte baja, mientras que Wanderers buscaba mantener vivas sus opciones de ascenso directo.

A los 53 minutos, Diego Rojas generó la primera gran ocasión al habilitar a Sáez, quien remató desviado. Luego, a los 59 minutos, Fernández probó desde media distancia, pero su disparo fue contenido por el arquero visitante.

El momento decisivo llegó al minuto 84, cuando el árbitro Diego Flores cobró penal a favor de Curicó Unido tras una infracción de Pereyra sobre Rojas. El encargado de ejecutar fue Cristian Bustamante, quien a los 85’ marcó el único gol del partido, sellando la victoria albirroja.

Con esta derrota el cuadro porteño quedo con tan solo 41 puntos en la tabla en un quinto puesto a 8 puntos del líder.

Por su parte Curicó logró escapar de la zona de descenso.

