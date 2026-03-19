Walter Lemma avisa en su arribo como DT de D. Concepción: "No vine a pelear un descenso acá, vine a otra cosa"

Deportes Concepción no ha tenido un buen regreso a la Primera División del fútbol chileno. Los malos resultados tienen al cuadro penquista en el último lugar de la tabla en el Campeonato Nacional, por lo que se selló la salida del técnico Patricio Almendra.

Y el conjunto lila oficializó la llegada de Walter Lemma como nuevo entrenador y en su presentación oficial, el argentino se refirió a sus objetivos.

"Uno es profesional y entiende que muchas veces no toma un equipo en situaciones favorables, no siempre pasa, sobre todo en esta instancia del torneo (...) Yo no vine a pelear un descenso acá, por más que la posición sea la última. Vine a otra cosa", expresó el adiestrador.

"Vi un equipo que por momentos manejó bien la pelota, pero no tuvo profundidad o movimientos de ruptura. Ahí vi un déficit que se va a trabajar. Primero tenemos que ser un equipo ordenado tácticamente. Tenemos que tener claridad en nuestra idea de juego y, a raíz de ahí, empezar un camino de mejora continua", añadió.

Finalmente, el trasandino agregó que "como se tiene que adaptar algún jugador a determinado puesto, uno como entrenador también tiene que adaptarse. No se trata de mí y lo que me guste a mí, se trata de hacer lo posible para salir de la situación en la que estamos. Me gusta hablar mucho, los canso a veces, los vuelvo locos, pero me van a tener que aguantar".

(Imagen: @elconce_cl)

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