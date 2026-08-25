Waldo Ponce repasa a Javier Correa tras obsceno gesto: "Es vendehumo y eso no me gusta"

Continúan las reacciones por el obsceno gesto de Javier Correa tras el triunfo de Colo-Colo ante Universidad de Chile en el Superclásico disputado el domingo en el Estadio Nacional.

Ahora fue Waldo Ponce, ex defensa y referente del cuadro azul, quien disparó contra el delantero argentino del Cacique por su polémico festejo.

"Yo soy crítico y picado. No es buena mezcla, pero lo soy, identificándome con los colores que tengo. Uno tiene que ser de la misma manera en la derrota y en el triunfo, y a mí esos que se creen guapos o de repente se burlan de lo que no corresponde, me gusta verlos pelear", comenzó diciendo en conversación con radio ADN.

"Pero cuando hay que pelear, no aparece, porque el otro día que hizo unas declaraciones, se hizo el guapo con los árbitros y después salió pidiendo disculpas. Entonces, si uno es guapo, tiene que asumir sus responsabilidades", añadió el mundialista con la Roja en Sudáfrica 2010.

Además, agregó que "cuando hizo el gol se besó la camiseta e hizo el signo de Colo-Colo. No sé cuánto tiempo lleva en Colo-Colo para ser tan identificado con la institución. Para mí es un poco vendehumo y eso no me gusta".

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