San Luis derrota a Unión Española y sigue a un punto del líder del Ascenso

San Luis le ganó a Unión Española como local, con una victoria que le permite no darle ventaja alguna al líder del torneo del Ascenso, Coreloa.

El equipo de Humberto Suazo llegó al Lucio Fariña con la obligación de imponerse a los hispanos, luego que en la jornada sabatina los loínos ganaron en el último minuto a Deportes Temuco como visitantes.

Desde el inicio, el conjunto canario hizo notar la superioridad en el terreno de juego, pero no llegaba el gol, el cual se consiguió en el minuto 41' cuando Guillermo Avello robó una pelota, inició una veloz carrera por la derecha y su centro fue impactado con un potente remate de Sebastián Parada, que anotó su conquista 50 con la camiseta de los quillotanos.

El cuadro Rojo no pudo alcanzar la paridad y la desesperación les hizo cometer errores, como aconteció con el zaguero José Manuel Aja a los 73' que convirtió un autogol. El tiro libre de Parada cayó en el centro del área y en su afán por despejar llevó al defensa a cabecear contra su propia puerta.

Este triunfo deja a San Luis con 47 puntos, uno menos que Cobreloa, a falta de cuatro fechas para el término de la fase regular del torneo del Ascenso, aunque la dificultad para los quillotanos es que tres de ellos serán en condición de visitante.

Unión Española, en cambio, con esta derrota, quedó con 36 puntos y quedó fuera de la zona de clasificación para la liguilla que busca al segundo equipo que logre llegar a Primera División. Aunque es sólo un punto el que lo separa de Deportes Copiapó, quien cierra el grupo de los que por ahora están sacando los boletos a esa instancia definitoria.

PURANOTICIA