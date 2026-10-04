Deportes Iquique vence a Unión San Felipe, se salva del descenso y sueña con la liguilla

Deportes Iquique, gracias a su victoria sobre Unión San Felipe como visitante, se salvó definitivamente del descenso y se aferra aún a la opción matemática de entrar a la liguilla para subir a primera división.

Los aconcagüinos entraron a la cancha sabiendo que sus rivales del fondo de la tabla, Deportes Santa Cruz y Rangers, habían perdido, por lo que sumar les daba aire en la disputada lucha para evitar el descenso.

El primer tiempo fue muy disputado, aunque los dirigidos de Juan José Luvera asumieron el rol de anfitrión y quisieron vulnerar la portería de Daniel Castillo, aunque el marcador no se movió durante el primer tiempo.

En la segunda fracción, César González abrió el marcador para los Dragones Celestes apenas reiniciadas las acciones con un potente derechazo que hizo estéril la reacción de Leandro Cañete.

Con la cuenta en contra, San Felipe dejó zona libre para la contracarga de Iquique, lo cual plasmó nuevamente en el marcador el elenco nortino a los 79' con la anotación de Mario López.

La derrota rubricó la negativa campaña de la segunda rueda del "Uní-Uní" que no ha ganado de local y que lo tiene a cuatro puntos de ventaja sobre Rangers, colista del torneo y a quienes visitará en la próxima fecha, donde la pérdida de categoría tendrá, en el papel, un reñido partido.

Iquique, en tanto, festejó la victoria que lo salvó de perder la categoría, y ahora, con doce puntos en disputa, se ilusiona con la difícil misión de entrar a la disputa de la liguilla por subir, ya que quedó a cinco unidades de Deportes Copaipó, que con 36 cierra, por el momento, a los clasificados.

PURANOTICIA