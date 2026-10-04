O'Higgins derrota a Deportes Concepción y avanza a semifinales de Copa Chile

O'Higgins de Rancagua se convirtió en el primer semifinalista de la Copa Chile luego de ganar la llave a Deportes Concepción con puntaje perfecto.

Los Lilas entraron al estadio El Teniente de Rancagua ciertos de que, a raíz de la ventaja mínima que tenía su rival, les alcanzaba con sólo un gol para forzar los penales. Y aunque trabaron y evitaron la libre circulación del juego ofensivo del conjunto celeste, la mejor opción de gol del primer lapso fue de los locales a los 18' cuando un fuerte remate de Juan Leiva dio en Nicolás Araya, que evitó la apertura de la cuenta.

En el segundo lapso O'Higgins gracias a su goleador, Arnaldo Castillo, de paso el máximo artillero del campeonato con siete anotaciones, abrió la cuenta a los 75 con un certero cabezazo.

El equipo de Fernando Díaz asumió que la tarea los obligaba en los minutos restantes a convertir dos goles para forzar al menos la definición desde los doce pasos. Pero los locales no se inquietaron en lo absoluto, ya que las cargas del León de Collao no generaron peligro.

Ignacio Schor, en un veloz contragolpe, estuvo a punto de convertir, pero Araya envió el balón al córner. Sin embargo, encontró rápida revancha, ya que en la ejecución del tiro de esquina con un golpe de cabeza marcó el 2-0 a los 86'.

Lo lamentable para O'Higgins se vivió en el último minuto de juego, donde su motor, Juan Leiva, salió lesionado, la nota que no permitió el festejo perfecto, porque los rancagüinos, además de disputar la final de la Copa de la Liga con Coquimbo, ya están en semifinales de la Copa Chile, donde esperan rival de quien gane la llave entre Colo-Colo y Deportes Puerto Montt, donde los Albos se impusieron por 1-0 en la ida.

ATON Chile / José Arnaldo Pérez

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