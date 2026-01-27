Vuelve la Primera División: inicia el Campeonato Nacional 2026 con el retorno de la U. de Concepción y Deportes Concepción

Todo arrancará este viernes, con el partido donde Universidad de Chile recibirá a Audax Italiano a las 20:00 horas en el Estadio Nacional.

En tanto, para el sábado destaca la visita de Colo Colo a Deportes Limache a las 12:00 horas en el estadio Elías Figueroa de Valparaíso.

Para el domingo resalta la visita de Universidad Católica a Deportes La Serena en La Portada a las 18:00 horas, mientras que la fecha se cerrará el próximo lunes con el encuentro entre Everton y Unión La Calera a las 20:00 en el estadio Sausalito.

REVISA LA PROGRAMACIÓN COMPLETA DE LA PRIMERA FECHA:

VIERNES 30 DE ENERO

20:00 horas, Universidad de Chile vs. Audax Italiano, Estadio Nacional.

SÁBADO 31 DE ENERO

12:00 horas, Deportes Limache vs. Colo Colo, estadio Elías Figueroa.

18:00 horas, Cobresal vs. Huachipato, estadio El Cobre.

20:30 horas, Universidad de Concepción vs. Coquimbo Unido, estadio Ester Roa Rebolledo.

DOMINGO 1 DE FEBRERO

12:00 horas, Deportes Concepción vs. O'Higgins, estadio Ester Roa Rebolledo.

18:00 horas, Deportes La Serena vs. Universidad Católica, estadio La Portada.

20:30 horas, Palestino vs. Ñublense, estadio Municipal de La Cisterna.

LUNES 2 DE FEBRERO

20:00 horas, Everton vs. Unión La Calera, estadio Sausalito.

