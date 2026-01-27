Vuelve la Primera División: inicia el Campeonato Nacional 2026 con el retorno de la U. de Concepción y Deportes Concepción

Este fin de semana comienza la acción del Campeonato Nacional 2026, donde Coquimbo Unido iniciará la defensa de su título.
Todo arrancará este viernes, con el partido donde Universidad de Chile recibirá a Audax Italiano a las 20:00 horas en el Estadio Nacional.
En tanto, para el sábado destaca la visita de Colo Colo a Deportes Limache a las 12:00 horas en el estadio Elías Figueroa de Valparaíso.
Para el domingo resalta la visita de Universidad Católica a Deportes La Serena en La Portada a las 18:00 horas, mientras que la fecha se cerrará el próximo lunes con el encuentro entre Everton y Unión La Calera a las 20:00 en el estadio Sausalito.
VIERNES 30 DE ENERO
20:00 horas, Universidad de Chile vs. Audax Italiano, Estadio Nacional.
SÁBADO 31 DE ENERO
12:00 horas, Deportes Limache vs. Colo Colo, estadio Elías Figueroa.
18:00 horas, Cobresal vs. Huachipato, estadio El Cobre.
20:30 horas, Universidad de Concepción vs. Coquimbo Unido, estadio Ester Roa Rebolledo.
DOMINGO 1 DE FEBRERO
12:00 horas, Deportes Concepción vs. O'Higgins, estadio Ester Roa Rebolledo.
18:00 horas, Deportes La Serena vs. Universidad Católica, estadio La Portada.
20:30 horas, Palestino vs. Ñublense, estadio Municipal de La Cisterna.
LUNES 2 DE FEBRERO
20:00 horas, Everton vs. Unión La Calera, estadio Sausalito.
