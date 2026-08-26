Vozinha tendrá su esperado debut en Colo-Colo ante Unión Española por Copa Chile

Vuelve la acción de la Copa Chile. Este miércoles, Colo-Colo recibirá a Unión Española desde las 20:30 horas en el Estadio Nacional, en un partido pendiente correspondiente al cierre del Grupo E.

El encuentro tendrá como principal atractivo el histórico debut de Vozinha con la camiseta del Cacique. El experimentado arquero africano de 40 años, nuevo refuerzo de los albos, fue una de las figuras de Cabo Verde en el Mundial 2026.

De esta manera, el compromiso ante Unión Española será el primer partido oficial de Vozinha desde su participación en la cita planetaria, donde Cabo Verde cayó por 3-2 ante la Argentina de Lionel Messi en la ronda de 16avos de final.

En cuanto a Colo-Colo, el equipo de Macul afrontará el duelo con la clasificación a los octavos de final ya asegurada, aunque todavía tendrá un objetivo por cumplir: asegurar el liderato del Grupo E.

Para este compromiso, el técnico Fernando Ortiz optará por darle descanso a la mayoría de sus titulares y presentará un equipo alternativo, pensando también en los próximos desafíos del cuadro albo.

Así, la posible formación de Colo-Colo sería con Vozinha; Bruno Torres, Iván Román, Alonso Olguín; Matías Fernández, Tomás Alarcón, Rodrigo Catalán, Erick Wiemberg; Marcos Bolados, Maximiliano Romero y Francisco Marchant.

Por su parte, Unión Española ya se encuentra matemáticamente eliminada de la Copa Chile, luego de ubicarse en el último lugar del grupo con apenas cuatro puntos.

El elenco de colonia buscará cerrar su participación en el certamen con una victoria y, para ello, presentaría la siguiente alineación: Julio Fierro; Kevin Contreras, Rodrigo Alarcón, Sebastián Pereira, Gabriel Norambuena; William Machado, Felipe Massri, Renato Cordero, Lucas Molina; Patricio Rubio y Andrés Vilches.

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