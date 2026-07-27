Vozinha no arribará este martes a Chile para firmar por Colo-Colo por problemas con su visa

Gran expectación ha generado la noticia de que el caboverdiano Vozinha, portero sensación de la última Copa del Mundo, se convertiría en refuerzo de Colo-Colo para el segundo semestre.

El propio presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa, lanzó la bomba el viernes pasado y todo apuntaba a que el portero arribaría este martes a Chile.

Sin embargo, desde radio Cooperativa aseguraron que esto podría no ocurrir, ya que el guardameta se encuentra aun en gestiones para conseguir un permiso de residencia y la respectiva visa de trabajo para fichar por el cuadro popular.

De todas maneras, en el citado medio aclararon que esto no debiera suponer un problema para el fichaje del cancerbero africano, quien llegaría a suelo nacional durante la semana.

Cabe recordar que por ahora el único inconveniente real que tendría el elenco albo con el arquero es que debido a las bases del Campeonato Nacional, los jugadores no pueden ocupar apodos en las camisetas.

De esta manera, el golero de cuarenta años, cuyo nombre es Josimar José Évora Dias, estaría imposibilitado de saltar a la cancha con una polera que diga "Vozinha".

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