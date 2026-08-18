Real Madrid puso a la venta las entradas para la Intercontinental Sub-20 ante S. Wanderers

Los hinchas "caturros" podrán adquirir sus boletos desde este jueves 20 de agosto para la final que se disputará en el estadio Santiago Bernabéu.
Tras conseguir el título de la Copa Libertadores Sub-20 ante el poderoso Flamengo, Santiago Wanderers buscará seguir haciendo historia cuando desafíe el sábado 19 de septiembre al Real Madrid, por la Copa Intercontinental Sub-20.
El cuadro "caturro" tendrá que viajar a España, debido a que hace unas semanas se oficializó que la definición se disputará en el estadio Santiago Bernabéu de Madrid.
Y el conjunto "merengue", campeón de la campeón de la UEFA Youth League, dio a conocer que las entradas para el partido ya están a la venta, aunque exclusivamente para los socios del club.
Eso sí, los hinchas del conjunto porteño y el público general podrán adquirir los boletos a partir de este jueves 20 de agosto, desde las 04:00 horas de nuestro país.
Los tickets tendrán un valor inicial de 15 euros, equivalentes a unos 15.909 pesos chilenos, aunque el precio puede variar según la ubicación dentro del recinto. Las entradas se pueden comprar a través del sitio oficial del Real Madrid.
PURANOTICIA