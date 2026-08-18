Real Madrid puso a la venta las entradas para la Intercontinental Sub-20 ante S. Wanderers

Tras conseguir el título de la Copa Libertadores Sub-20 ante el poderoso Flamengo, Santiago Wanderers buscará seguir haciendo historia cuando desafíe el sábado 19 de septiembre al Real Madrid, por la Copa Intercontinental Sub-20.

El cuadro "caturro" tendrá que viajar a España, debido a que hace unas semanas se oficializó que la definición se disputará en el estadio Santiago Bernabéu de Madrid.

Y el conjunto "merengue", campeón de la campeón de la UEFA Youth League, dio a conocer que las entradas para el partido ya están a la venta, aunque exclusivamente para los socios del club.

Eso sí, los hinchas del conjunto porteño y el público general podrán adquirir los boletos a partir de este jueves 20 de agosto, desde las 04:00 horas de nuestro país.

Los tickets tendrán un valor inicial de 15 euros, equivalentes a unos 15.909 pesos chilenos, aunque el precio puede variar según la ubicación dentro del recinto. Las entradas se pueden comprar a través del sitio oficial del Real Madrid.

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