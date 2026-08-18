AIK de Suecia pretendería concretar "un importante movimiento ofensivo" con el fichaje de Lucas Assadi

Pese a que renovó contrato con Universidad de Chile, nuevamente se abre la opción de que Lucas Assadi parta del cuadro azul rumbo al fútbol europeo.

Es que en las últimas horas, el medio Sportbladet aseguró que el volante del conjunto estudiantil sería pretendido por el AIK de Suecia, país donde ya fue vinculado con el Malmö FF.

De acuerdo al citado medio, el elenco escandinavo pretende concretar "un importante movimiento ofensivo", por lo que el mediocampista nacional sería una de las principales opciones.

Además, la publicación añadió que en caso de concretarse todo, se "convertiría en uno de los fichajes más caros en la historia del AIK".

Consignar que Assadi cuenta con dos cláusulas de salida en su contrato con la U, donde una es de 2,8 millones de dólares por el 80% de sus derechos económicos, mientras que la otra es de 3,5 millones de dólares por el 100% de su pase.

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