"Arrollador": Prensa española palpita la serie de Copa Davis tras paliza de Jódar sobre Tabilo en Cincinnati

Alejandro Tabilo (29° del ranking ATP) se despidió del Masters 1.000 de Cincinnati en la tercera ronda con una verdadera paliza.

El tenista chileno fue arrollado por un contundente 6-2 y 6-1 por el español Rafael Jódar (11°), quien será rival de Chile en la serie de Copa Davis que se disputará en septiembre, en el Parque Estadio Nacional.

Por eso, el duelo no pasó inadvertido para la prensa hispana, y el medio AS calificó la actuación del madrileño como un triunfo "dominador", "finiquito despiadado" y "arrollador".

Con esto, el joven jugador de 19 años quedó 2-1 en el historial contra "Jano", pues ya lo había vencido hace semanas en semifinales del ATP 500 de Washington, tomándose revancha de la victoria del nacional en primera ronda del Masters 1.000 de Indian Wells en marzo pasado.

Jódar liderará a su país para el choque copero, luego de que el lunes el capitán David Ferrer confirmara la nómina, sin Carlos Alcaraz (2°), pero con un potente elenco que completan Daniel Mérida, Martín Landaluce, Jaume Munar y Pedro Martínez.

PURANOTICIA