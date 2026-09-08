Vozinha es nominado al Balón de Oro 2026 entre los mejores porteros del mundo

Tremenda noticia y reconocimiento para Vozinha. El experimentado portero de Colo-Colo fue nominado al Balón de Oro 2026 como mejor arquero del mundo, luego de su destacada actuación durante el Mundial 2026 con Cabo Verde, torneo en el que fue elegido en la oncena ideal.

El arquero africano forma parte de la selecta lista de diez nominados al galardón que entrega la prestigiosa revista France Football, reconocimiento que lo instala entre los principales guardametas del fútbol mundial.

Vozinha deberá competir por la distinción con importantes figuras del fútbol internacional. Entre los nominados aparecen el belga Thibaut Courtois (Real Madrid) y el argentino Emiliano Martínez (Aston Villa/Chelsea).

A ellos se suma el trío de campeones del mundo con España: Unai Simón (Athletic de Bilbao), David Raya (Arsenal) y Joan García (Barcelona).

El selecto listado lo completan el ruso Matvey Safonov, reciente monarca de la Champions League con París Saint-Germain; el suizo Gregor Kobel, figura de Borussia Dortmund; el marroquí Yassine Bounou (Al-Hilal) y el senegalés Édouard Mendy (Al-Ahli).

De esta manera, Vozinha se instala entre los diez mejores arqueros considerados para esta edición del prestigioso premio, luego de una temporada marcada por su actuación con la selección de Cabo Verde y su presencia en la oncena ideal del Mundial.

El ganador de esta distinción se dará a conocer el próximo 26 de octubre, durante una ceremonia que se realizará en París.

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