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Flamengo buscaría nacionalizar a Erick Pulgar tras cambio de reglamento en el Brasileirao

Flamengo buscaría nacionalizar a Erick Pulgar tras cambio de reglamento en el Brasileirao

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El club brasileño planea la naturalización del volante chileno para liberar cupos de extranjeros, tras la reducción de plazas que regirá desde 2027.

Flamengo buscaría nacionalizar a Erick Pulgar tras cambio de reglamento en el Brasileirao
Miércoles 30 de septiembre de 2026 15:38
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El Brasileirao aprobó la modificación reglamentaria de disminuir de nueve a ocho la cantidad de futbolistas extranjeros en cada club, medida que comenzará a regir desde 2027.

Esta determinación amenazaba a jugadores chilenos como Erick Pulgar, debido a que el Flamengo tiene una gran cantidad de foráneos. Sin embargo, el cuadro de Río de Janeiro ya tendría una fórmula para que no afecte al volante nacional y otros extranjeros.

Según dio a conocer RTI Esporte, el "Mengao" buscaría nacionalizar al antofagastino y otros jugadores para que no ocupen esos cupos extracomunitarios.

En ese sentido, Pulgar no tendría problemas en solicitar la naturalización ordinaria, debido a que ya tiene los cuatros años de residencia en Brasil.

En tanto, los otros futbolistas que el Flamengo buscaría nacionalizar serían Guillermo Varela, Agustín Rossi y Giorgian de Arrascaeta.

(Imagen: Getty Images / Sports Press Photo)

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