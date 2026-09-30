Flamengo buscaría nacionalizar a Erick Pulgar tras cambio de reglamento en el Brasileirao

El club brasileño planea la naturalización del volante chileno para liberar cupos de extranjeros, tras la reducción de plazas que regirá desde 2027.
El Brasileirao aprobó la modificación reglamentaria de disminuir de nueve a ocho la cantidad de futbolistas extranjeros en cada club, medida que comenzará a regir desde 2027.
Esta determinación amenazaba a jugadores chilenos como Erick Pulgar, debido a que el Flamengo tiene una gran cantidad de foráneos. Sin embargo, el cuadro de Río de Janeiro ya tendría una fórmula para que no afecte al volante nacional y otros extranjeros.
Según dio a conocer RTI Esporte, el "Mengao" buscaría nacionalizar al antofagastino y otros jugadores para que no ocupen esos cupos extracomunitarios.
En ese sentido, Pulgar no tendría problemas en solicitar la naturalización ordinaria, debido a que ya tiene los cuatros años de residencia en Brasil.
En tanto, los otros futbolistas que el Flamengo buscaría nacionalizar serían Guillermo Varela, Agustín Rossi y Giorgian de Arrascaeta.
(Imagen: Getty Images / Sports Press Photo)
PURANOTICIA