TAS desestima apelación de U. La Calera y ratifica sanción que contempla la resta de seis puntos

Malas noticias recibió Unión La Calera en su lucha por intentar salvarse del descenso a la Primera B.

Es que el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) finalmente decidió rechazar la apelación del cuadro "cementero" y confirmó la resta de seis puntos por una denuncia de Cobresal y Everton.

Resulta que "mineros" y "ruleteros" denunciaron al elenco de la región de Valparaíso por utilizar a un sexto extranjero en cancha, el argentino Axel Encinas, en los partidos donde estos equipos se enfrentaron por el Campeonato Nacional y donde los "rojos" ganaron ambos encuentros.

Entonces, pese a ganar en cancha, el Tribunal de Disciplina decidió castigar al club con la pérdida de unidades, por lo que el conjunto calerano acudió al TAS para revertir el fallo. Sin embargo, el organismo mantuvo la sanción y, además, determinó que Unión La Calera deberá asumir íntegramente los costos del arbitraje, como el pago de 3.000 francos suizos a la ANFP, como contribución a los gastos legales y de otra naturaleza derivados del procedimiento.

También, deberá pagar 1.500 francos suizos a Cobresal y otros 1.500 de la misma divisa a Everton de Viña del Mar.

Respecto a la tabla de posiciones de la Liga de Primera, no habrá cambios y los "cementeros" se acercan al descenso al mantenerse como colistas absolutos, con 17 puntos, mientras que Cobresal sigue antepenúltimo con 24 unidades y Everton cuarto con 36 positivos.

PURANOTICIA