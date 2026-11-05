Vozinha aborda opción de que Colo-Colo se consagre campeón este domingo y reitera deseo de jugar la Copa Libertadores

Vozinha sacó la voz este jueves en Colo-Colo y anticipó la gran posibilidad que tienen los albos de consagrarse campeones de la Liga de Primera este domingo, cuando visiten a Ñublense en el estadio Nelson Oyarzún.

Pese a que el "Cacique" podría levantar el título incluso perdiendo, el arquero remarcó que "vamos a pelear y hacer de todo para lograrlo. Sabemos que en el fútbol todo puede acontecer, pero nuestro foco está puesto exclusivamente en ese partido. No podemos estar pensando si podemos salir campeones en casa o afuera (del Monumental); ahora la mente está en Ñublense".

El guardameta de cuarenta años también deslizó su intención de seguir en el club. "Vine para acá con la clara intención de jugar la Copa Libertadores, pero hoy mi foco está cien por ciento en esta semana, que es vital para todos y para Colo-Colo. El futuro después lo vamos a decidir, no estoy preocupado por eso ahora; vivo el presente y mañana habrá tiempo para hablar", precisó.

Por otra parte, el golero de Cabo Verde repasó su estadía en el cuadro de Macul, puntualizando que "mi adaptación ha sido buena. Al inicio siempre es difícil, pero ahora me he sentido mucho mejor, más acostumbrado. Pienso que el futbol chileno es muy competitivo, hay muchos equipos de gran nivel. Estoy muy feliz por estar acá".

"Desde que llegué aquí fui muy bien recibido por todos: el técnico, su staff, mis compañeros y todas las personas que trabajan en Colo-Colo. Tengo que agradecer por el cariño y el apoyo que me dieron desde el primer día", complementó.

Además, a propósito de su llegada a Chile, el cancerbero afirmó que "antes de venir sabía que era el país más seguro de América Latina. Los chilenos son muy intensos, les gusta el fútbol. Siempre donde voy las personas son muy cariñosas conmigo. No pude venir a un mejor lugar, estoy muy feliz".

Consultado por su gran temporada, marcada por su gran actuación en la Copa del Mundo y su nominación al Balón de Oro, el africano sostuvo que "en toda mi vida trabajé muchísimo. El 2026 ha sido un año muy bueno para mí y solo tengo que agradecer a Dios, a mi familia, a mis compañeros de selección, a los de Colo-Colo y a toda la gente que me ha demostrado un cariño gigante en el mundo entero".

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