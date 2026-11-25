El vicepresidente de Cobreloa, Ignacio Mehech, ya había adelantado avanzadas conversaciones para la continuidad de Mario Salas en la banca del cuadro loíno, después de que el club sellara el título y el anhelado ascenso a Primera División del fútbol chileno.

Y ya es oficial. El conjunto naranja confirmó este miércoles la renovación del estratego nacional, quien arribó en septiembre, tras la salida de César Bravo.

"Cuerpo técnico renovado. Estamos felices de anunciar que el cuerpo técnico campeón de Cobreloa ha sido renovado de cara a la temporada 2027", publicó el elenco nortino a través de sus redes sociales.

"De esta forma, el DT Mario Salas y su equipo técnico conformado por Patricio Lira (asistente técnico), Marcelo Rosemblat (preparador físico) y Javier Rodríguez (preparador de arqueros), comienzan desde ya a proyectar la temporada en la cual el Zorro cumplirá 50 años", añadió.

Consignar que Cobreloa abrochó el título del torneo de la Primera B, y el anhelado ascenso, después de derrotar el sábado pasado a San Luis de Quillota mediante penales en la gran final disputada en el estadio Santa Laura.

(Imagen: @Cobreloa_SADP)

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