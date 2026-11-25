A pesar de ser una de las grandes figuras del Colo-Colo campéon en esta temporada 2026, Maximiliano Romero todavía no logra asegurar su continuidad, pues el delantero argentino termina contrato en diciembre.

La tarea para retenerlo no es fácil para Blanco y Negro, debido a que debe pagar 1,5 millones de dólares a Argentinos Juniors, club dueño de su pase.

Ante ese panorama, el propio atacante trasandino manifestó su deseo de permanecer en el cuadro albo de cara a la siguiente campaña.

"Ya lo dije un montón de veces y me lo vuelven a preguntar, no depende de mí. Yo disfruto cada día estando acá, la pasó muy bien. Mi familia, mi esposa y mis hijos la pasan muy bien en este lugar. Como dijiste, llevo 20 goles, pero no depende de mí. Yo no tengo nada para decir, saben todos mis deseos. Es una charla que queda pendiente, pero no tengo nada para decir al respecto de mi parte", reconoció el ariete en conferencia de prensa.

Consultado por los problemas económicos que atraviesa Argentinos Juniors, comentó: "No he hablado con mi representante en estos días, tampoco me dijo o me llamó. De la misma manera en que estás vos, estoy yo y estamos todos. Yo sé lo que pasa en Argentinos Juniors por lo que está en las redes. No sé en profundidad lo que pasa internamente ni nada. No sabría decirte sobre la situación de ellos, pero respecto al futuro ya lo respondí y está más que claro que me quiero quedar".

Además, se mostró ilusionado con pder disputar la Copa Libertadores con Colo-Colo en 2027: "La Copa Libertadores es algo más grande. Jugarla y vivirla en un club grande sería extraordinario y una motivación extra para mí como jugador y para todo el equipo. Jugar una Copa Libertadores con Colo-Colo sería grandioso, por cómo se vive y cómo se juega fuera. Eso sería enorme para cada uno de mis compañeros y para mí también, obviamente".

Por último, sobre su estadía en Chile, Romero sostuvo: "Fue un año bueno en lo personal y en lo grupal también, pero me he sentido muy cómodo. Me trataron muy bien en el club, a mi familia también. Como muchos saben, yo tengo mi hijo que es autista y he encontrado un lugar rápido para él, donde ya se ha sentido cómodo con las terapias y esas cosas. Encontrar eso rápidamente para mí es un alivio grande y eso me ha llevado a que pueda llegar a hacer lo que hice en Colo-Colo".

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